О нас. Деловые статьи и интернет-сервисы

Есин Борис Иванович, родился 22 июля 1922 г., доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы и журналистики, на ф-те журналистики МГУ преподает с 1953 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы».

Фотография на обложке: Александр Мец.

«Русский репортер», 28.04.2016



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